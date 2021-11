Mourinho ed Inzaghi corrono ai ripari: si accende la sfida per il difensore

Armanzo Izzo non sta trovando spazio con Juric e potrebbe lasciare il Torino già nel prossimo mercato di gennaio.

Il Torino ancora deve decollare in campionato, dove pecca di continuità. Dopo l’ottimo successo contro la Sampdoria, i piemontesi hanno perso sabato contro lo Spezia a causa del gol siglato da Jacopo Sala poco prima dell’ora di gioco. La squadra di Juric è sulla parte destra della classifica al dodicesimo posto.

I granata sicuramente hanno fatto dei progressi rispetto ad inizio stagione, ma manca ancora la sferzata decisiva. Il Torino fa fatica a segnare e aspetta con ansia che Belotti ritorni in condizione. Tra i piemontesi bisogna anche sottolineare il momento di Izzo, che sta giocando veramente poco con Juric.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino, Izzo seguito da Mourinho e Simone Inzaghi

L’ex Genoa potrebbe partire già a gennaio. Come quanto raccolto da ‘Tuttosport’, il Torino nella prossima sessione invernale di mercato cederà cinque giocatori e tra questi c’è quasi sicuramente anche Armando Izzo. Il difensore è seguito da squadre importanti come l’Inter e la Roma.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta punzecchiato su Insigne: arriva l’annuncio in diretta

I nerazzurri stanno cercando un centrale perché hanno solo Ranocchia come alternativa ai titolari, mentre i capitolini vorrebbero rinforzare il reparto difensivo per sopperire alle lacune che si sono evidenziate in questo inizio di stagione. Marotta in mattinata ha ribadito che non ci saranno acquisti a gennaio, ma Izzo potrebbe rappresentare un colpo low cost.