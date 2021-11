Sarri-Luis Alberto, dopo le tensioni finalmente arriva l’annuncio

Luis Alberto è tornato protagonista con la Lazio, siglando la pace con il proprio allenatore Sarri. Le parole che cambiano il mercato.

Fino a qualche settimana fa, tra le parti regnava il gelo al punto che alcune indiscrezioni parlavano già di un possibile addio alla Lazio nella prossima sessione del mercato. Invece negli ultimi giorni il rapporto tra Maurizio Sarri e Luis Alberto è migliorato, fino a sbocciare in una vera e propria pace grazie anche alla rotonda vittoria ottenuta ai danni della Salernitana. A confermarlo è stato lo stesso trequartista, nel corso delle interviste post-partita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, scoppia la pace tra Luis Alberto e Sarri

“Corro di più, ho capito Sarri e qui sto benissimo. Mi veniva chiesto maggiore aiuto in fase difensiva, da questo punto di vista sto migliorando tanto”. Luis Alberto, contro gli amaranto, è partito dal primo minuto siglando la terza rete biancoceleste (il suo secondo in campionato) e risultando tra i migliori in campo. Il tecnico, in passato, lo aveva criticato pubblicamente chiedendogli maggiore impegno in fase di contenimento (“un giocatore come lui non ce lo possiamo permettere”), ma ora il problema sembra essere rientrato.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, la promessa del leader: “Con l’Europa rinnoverò”

“Se ho una cosa da dirgli gliela dico in faccia e questo magari gli risultava strano all’inizio. Ora sa come sono e io com’è fatto lui, è un ragazzo serio e intelligente e la convivenza è più facile” le parole di Sarri rilasciate nel post-gara. La frattura tra i due aveva attirato l’attenzione di alcune squadre tra cui il Milan, l’Inter (‘Il Messaggero’ aveva ipotizzato uno scambio con Hakan Calhanoglu) e la Juventus tuttavia il suo futuro, salvo nuovo frizioni, è destinato ad essere ancora alla Lazio.