Milan, Pioli può sorridere: pronto il rientro importante

Romagnoli non ha giocato il derby contro l’Inter per infortunio, ma il giocatore del Milan rientrerà contro la Fiorentina.

Il Milan ha mostrato ancora una volta la sua forza nel Derby di ieri sera. I rossoneri hanno pareggiato subito il gol di Calhanoglu grazie all’autogol di de Vrij ed hanno schiacciato l’Inter negli ultimi venti minuti, dove hanno preso anche un palo con Saelemaekers, dopo aver sofferto per quasi tutta la gara.

La squadra di Stefano Pioli è prima in classifica con il Napoli, che ha pareggiato contro il Verona in casa. Dopo la sosta delle nazionali, il Milan giocherà contro la Fiorentina di Italiano al Franchi e potrebbe sfruttare lo scontro diretto del giorno dopo tra l’Inter e i partenopei.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Romagnoli rientrerà per la gara contro la Fiorentina

Contro i viola ci sarà un rientro molto importante per i rossoneri. Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Romagnoli dovrebbe rientrare per il match contro la Fiorentina. Il difensore centrale si era fermato poco prima del fischio iniziale del Derby per un’infiammazione all’adduttore.

LEGGI ANCHE >>> Italia, Mancini in emergenza totale: ko Barella, altri due in forse

Le condizioni di Romagnoli saranno valutate nelle prossime ore, ma in tempi di recupero dovrebbero combaciare con la gara contro la Fiorentina. Dopo la sfida contro i viola, il Milan giocherà le ultime esigue speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone.