“Pallone d’Oro, vincitore svelato in anticipo”: l’annuncio a sorpresa

Dal Portogallo arriva l’annuncio che ha spiazzato tutti: secondo ‘RTP’, tv statale, sarebbe Messi il vincitore del Pallone d’oro 2021.

Già qualche giorno fa erano spuntate indiscrezioni sulle presunte vittorie del Pallone d’oro, per l’edizione del 2021, prima Robert Lewandowki e poi di Lionel Messi. Indiscrezioni che, però, ‘France Football’ ha prontamente smentito. Ma la pista su una possibile vittoria di Messi dell’ambito premio, in realtà, non è mai stata del tutto abbandonata. Questa volta, infatti, è addirittura una tv statale portoghese a rilasciare l’annuncio a sorpresa.

Dal Portogallo non hanno dubbi: sarebbe Messi il vincitore del Pallone d’oro per l’edizione 2021

Dal Portogallo, quindi, non ci sarebbe nessun dubbio sulla vittoria da parte di Lionel Messi dell’importante Pallone d’oro, anche per questa edizione datata 2021. La cerimonia per la consegna del premio avverrà in Francia, a Parigi, il prossimo 29 novembre ma, secondo ‘RTP’, tv locale portoghese: “Messi è il vincitore del Pallone d’Oro 2021“.

Una notizia questa rilasciata con assoluta certezza, proprio dal paese di provenienza di Cristiano Ronaldo inserito tra i 30 finalisti. Secondo ‘RTP’, Messi avrebbe anche già concesso, ai microfoni di ‘France Football’, la consueta intervista che rilascia il vincitore per ringraziare coloro che hanno deciso di premiarlo. La ‘Pulce’, in tal modo, arriverebbe a vincere il settimo Pallone d’oro della sua carriera. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale che arriverà alla fine di questo mese.