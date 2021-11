“Queste cosce all’aria…”: Spalletti, il video dal ritiro del Napoli

Il Napoli resta, al momento, primo in classifica insieme al Napoli. Dal ritiro del Napoli arriva un video con protagonista Luciano Spalletti.

Un pareggio che brucia, ma che permette ancora al Napoli di restare al primo posto in classifica. Il punto conquistato ieri al Maradona contro il Verona, infatti, tiene a galla gli azzurri che condividono il ruolo di capolista con il Milan di Stefano Pioli. Ieri i rossoneri non sono andati oltre l’1-1 nel derby contro l’Inter, sprecando dunque la possibilità di scavalcare proprio il Napoli.

Un Verona che per la seconda volta in pochi mesi ha rovinato la festa in quel di Fuorigrotta, ed anche il pareggio di ieri brucia ancora. Il clima, tutto sommato, resta sereno anche per quello che è stato il risultato di San Siro. Anche Luciano Spalletti è parso tranquillo, al netto di alcune problematiche che andranno risolte.

Napoli, il video dal ritiro del Napoli

Insomma, il Napoli resta in vetta alla classifica. Se ne riparlerà tra due settimane, dopo la sosta per le nazionali che porterà anche tanti giocatori azzurri in giro per il mondo. Una sosta alla quale evidentemente proprio il Napoli guarda con particolare attenzione, anche per quello che sarà il prosieguo della stagione ma anche in vista della Coppa d’Africa, che porterà via alcuni elementi cardine della rosa partenopea.

Ma i partenopei, nel frattempo, si godono quel primo posto in classifica dal quale sembra davvero non ci si voglia staccare. Dopo la sfida di ieri è comparso sui social un video giunto direttamente dal ritiro del Napoli.

Protagonista Luciano Spalletti, nel ventre dell’albergo che ospita gli azzurri prima dei match di campionato. “Salve!”, il saluto rivolto da una ragazza all’allenatore azzurro, che risponde cosi: “Oh, queste cosce all’aria…”.