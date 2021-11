Addio Stadio Olimpico? La proposta per lo storico cambio nome

Lo Stadio Olimpico di Roma pronto allo storico cambio nome? La FIGC rompe il silenzio e fa il proprio annuncio con Gravina

Prima ‘Stadio dei Cipressi’, poi ‘Stadio dei Centomila’, infine ‘Stadio Olimpico’ di Roma. La sua è una storia grande e maestosa (tanto quanto quella del sport italiano), per un impianto eretto nel 1927 e che ha attraversato, ospitato e reso unici migliaia di eventi nel corso degli anni. L’Olimpico (ribattezzato così proprio per aver ospitato le Olimpiadi 61 anni fa) resta e resterà per sempre uno dei volti più importanti dello sport romano e nazionale.

E tutt’ora, l’impianto della Capitale rappresenta uno dei grandi teatri del calcio italiano, nonostante i tentativi di nuove costruzioni e di stentati ammodernamenti da parte delle amministrazioni romane. Una pietra miliare per le rispettive storie di Roma, Lazio e della Nazionale italiana, che presto potrebbe vedere il proprio nome cambiare ancora una volta.

Stadio Olimpico di Roma, Gravina: “Vorremmo intitolarlo a Paolo Rossi”

La proposta, stavolta, giunge direttamente dalla FIGC: “Ci piacerebbe intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi“, ha dichiarato il presidente Gabriele Gravina, ai microfoni di ‘Sportface.it’. Nel corso della cerimonia di inaugurazione della statua raffigurante l’ex bomber della Nazionale, il numero uno della Federcalcio ha lanciato la sua proposta.

“Abbiamo dato già la nostra possibilità ad un cambio nome dello Stadio Olimpico – ha continuato e spiegato Gravina – Non dipende solo da noi, però. Considerando la natura giuridica dell’ente che da anni lo gestisce, non è un’impresa semplice. Sarebbe un grande gesto nei confronti di Paolo e della sua storia”.