Italia-Svizzera, il CT è nei guai: settimo infortunio, salta il match

L’Italia di Roberto Mancini ha un match fondamentale contro la Svizzera in ottica qualificazione. Tante assenze da entrambi i club.

Venerdi prossimo si disputerà all’Olimpico il match valido per le qualificazioni Mondiali tra Italia e Svizzera. Le due nazionali si giocano il primato e la Nazionale di Roberto Mancini ha diversi problemi in vista della sfida che servirà agli azzurri per evitare un eventuale e ‘traumatico’ spareggio.

Nelle ultime ore l’Italia ha vissuto i forfait di Pellegrini e Zaniolo e sono tanti i giocatori in condizioni precarie. Mancini, come confermato in conferenza, è però ancora ottimista. Dall’altro lato però la situazione non è migliore ed anche la Svizzera ha diversi problemi.

Non solo l’Italia, grossi guai anche per la Svizzera

L’Italia ha problemi ma la Svizzera non se la passa meglio e sono ben sette gli infortunati per il ct elvetico Yakin, giocatori molto importanti per la rosa ‘crociata’. L’ultimo infortunato in ordine di tempo per la Svizzera è il giocatore dell’Aek Atene Steven Zuber.

Come riporta Sky Sport il calciatore ha riportato un infortunio all’adduttore dopo aver disputato l’ultimo match di campionato contro l’Apollon Smyrnis.