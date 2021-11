Juventus, addio a gennaio: risoluzione del contratto in arrivo

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per sistemare le cose. La società bianconera potrebbe muoversi sul mercato invernale.

Già a gennaio, dunque, qualcosa potrebbe cambiare. I tifosi sperano in nuovi innesti, ma bisognerà prima fare spazio in rosa. Uno dei calciatori che potrebbe dire addio al club bianconero è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, utilizzato pochissimo da inizio stagione, ha deluso le aspettative di Allegri e dei tifosi. Dopo i problemi fisici, la dirigenza bianconera sta valutando il futuro del calciatore che pesa nelle casse societarie per oltre 7 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Ramsey può risolvere il contratto

Come riferisce ‘Gazzetta.it’, il centrocampista della Juventus, già sulla lista dei partenti in estate, potrebbe salutare i bianconeri durante la sessione invernale di calciomercato. Cherubini e Nedved sono al lavoro per trovare una sistemazione al calciatore, ma potrebbe essere più plausibile una risoluzione del contratto a gennaio.

Il club troverebbe così un risparmio da circa 10 milioni di euro e potrebbe fiondarsi sul mercato per sostituire il calciatore fuori dai piani dell’allenatore. Uno dei nomi sulla lista del club è Witsel che potrebbe arrivare a basso costo visto il contratto in scadenza a fine stagione con il Borussia Dortmund.