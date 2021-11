Milan, l’obettivo di mercato può arrivare a gennaio ad una sola condizione

Il Milan non ha nessuna intenzione di abbandonare la presa su Faivre: Maldini può tornare sul talento francese se parte Samu Castillejo

Paolo Maldini e Frederic Massara non si sono dimenticati di un vecchio pallino di mercato e sono disponibili a tentare l’assalto già durante il calciomercato di gennaio. I dirigenti del Milan vogliono potenziare la squadra di Stefano Pioli per perseguire la strada dello scudetto fino al termine della stagione. Un anno fa, i rossoneri erano all’inizio del percorso ma ora sono una squadra molto più matura e possono puntare in maniera convinta a tenere il primo posto fino al termine del campionato. Un innesto di qualità dunque non scontenterebbe affatto il tecnico milanista.

Milan, colpo Faivre anticipato a gennaio: Castillejo deve liberare il posto per il gioiellino francese

Il gioiellino francese del Brest potrebbe arrivare a Milano durante il calciomercato invernale. Il trequartista classe 1998 di Asnieres sur Seine ha un contratto con la formazione francese fino al 2025. Per assicurarsi il suo talento, come riferito dalla redazione di ‘Sportmediaset’, il Milan potrebbe decidere di anticipare la concorrenza versando nelle casse della società transalpina dieci milioni di euro più bonus. Perché ciò accada però i rossoneri dovranno prima cedere Samu Castillejo.

Nel corso di questa stagione Romain Faivre ha siglato 4 gol e firmato altrettanti assist in dodici partite.

Lo spagnolo, arrivato nel 2018 dal Villarreal in cambio di poco più di 20 milioni di euro, non è un calciatore di prima fascia nelle gerarchie rossonere. Del suo addio si era già parlato durante la scorsa estate ma alla fine è rimasto sotto la Madonnina. Ora però potrebbe fare le valige.

Il Brest ha ottenuto otto punti nelle ultime quattro partite. Bottino che l’ha risollevato in classifica, consentendogli di raggiungere Reims e Bordeaux in terzultima posizione a +3 sul Saint Etienne e a +4 sul Metz.