“Pallone d’Oro, lo vince il bianconero”: dalla Francia spiazzano

Le dichiarazioni di Sandro Wagner sul vincitore del Pallone d’oro spiazzano tutti: “Messi non lo merita, lo vincerà Chiellini”.

Manca sempre meno all’assegnazione del Pallone d’oro per l’edizione targata 2021. Le previsioni (e con esse le certezze) su chi alla fine lo vincerà si susseguono in un avvicendarsi sempre più frenetico. C’è chi scommette su Lewandowski, chi è certo che lo vincerà Messi e chi invece, sfidando ogni previsione, dà per vincitore il capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini. L’indiscrezione sull’azzurro arriva direttamente dalla Francia.

Pallone d’oro, Wagner non ha dubbi: “Lo vincerà Chiellini”

Stando a quanto riferito dal francese ‘fichajes.com’, Sandro Wagner non avrebbe alcun dubbio sul nome che alla fine vincerà l’ambito premio. Inserito nella lista dei 30 finalisti, il difensore italiano Giorgio Chiellini avrebbe, secondo l’ex giocatore del Bayern Monaco, serie possibilità di vincere il Pallone d’oro.

Wagner, a ‘Dazn‘, ha perciò dichiarato: “Messi non merita il Pallone d’Oro. Quest’anno mi è molto chiaro che si tratta di Chiellini. Dietro viene Lewandowski. Messi, invece, è zero per cento“. Per lui, il capitano degli azzurri potrebbe quindi emulare il percorso già ‘compiuto’ da Fabio Cannavaro dopo la vittoria del Mondiale del 2006.