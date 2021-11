Superlega, nuovo guaio: “La Danimarca vuole un risarcimento”

La Danimarca ha deciso di chiedere un risarcimento alla Superlega europea per l’utilizzo del brand “Super League”.

La Danimarca non ha dubbi. La volontà è quella di affrontare la Superlega europea per aver utilizzato in maniera impropria il brand “Super League“. Secondo quanto riportato da ‘El Periodico de España’, il massimo campionato della Danimarca, ovvero la Superligaen, avrebbero scelto di negoziare sull’uso del brand entro la fine dei prossimi due anni. La scadenza del termine, precedentemente previsto entro due mesi, è stato (due giorni prima della scadenza) ulteriormente prorogata.

Danimarca, Superligaen contraria alla decisione presa dalla Superlega europea

A soli due giorni dal termine della scadenza, fissato inizialmente entro due mesi, Superligaen danese e Superlega europea hanno deciso di concedersi massimo due anni per prendere una decisione definitiva. sIn ballo c’è l’uso del marchio “Super League“. Questo nome, infatti, risulta essere in contrasto con quello del massimo campionato della Danimarca.

L’obiettivo della Superligaen è, perciò, adesso quello di ottenere un risarcimento. Questa, infatti, ha già presentato un atto di opposizione all’Ufficio dell’Unione Europea. Il fine ultimo è quello di tutelare la proprietà intellettuale. All’Euipo era stata precedentemente (il 16 aprile 2021) registrato il brand “The Super League“. L’evidente assonanza dei due nomi danneggerebbe il campionato e darebbe vantaggio alla nuova competizione.