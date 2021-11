“Ne parlo da anni con Agnelli”: la rivelazione inaspettata di Chiellini

Giorgio Chiellini ha parlato del progetto della Superlega e ha espresso il suo pensiero in merito: “Ne parlo da anni con Agnelli”.

Giorgio Chiellini, ai microfoni di ‘Dazn’, si è mostrato già quasi nelle vesti di colui che, una volta detto addio al calcio, non lascerà la Juventus ma anzi si dedicherà alla parte manageriale del club. A questo proposito, allora, il capitano bianconero ha parlato anche di una questione abbastanza spinosa legata al futuro della sua squadra. Ha, infatti, voluto esprimere il proprio pensiero in merito al progetto della Superlega, sostenuto da Andrea Agnelli e mai abbandonato dalla Juventus (insieme a Real Madrid e Barcellona).

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Chiellini appoggia Agnelli sul progetto della Superlega

Questo è stato, dunque, il pensiero riferito da Giorgio Chiellini riguardo il discorso Superlega: “Con Agnelli ne parlo da qualche anno. Secondo me il futuro del calcio mondiale va sempre più verso una europeizzazione rispetto ai campionati nazionali. Un giocatore del livello della Juve vuole giocare quelle partite, con tutto il rispetto per gli altri. In America, dove mi piacerebbe fare un’esperienza, che in questo sono maestri, hanno creato Superleghe in ogni sport. Le squadre del campionato italiano sono troppe. Si potrebbe tornare addirittura a 16, ma 18 è il numero giusto”.

LEGGI ANCHE >>> “Gianni Agnelli si rivolterebbe nella tomba”: Moggi, attacco alla Juventus

“Siamo arrivati – ha proseguito il capitano della Juventus – a un punto di non ritorno. Istituzioni, club e giocatori devono incontrarsi per riformare il calendario e creare nuove competizioni per ridare slancio a questo sport, che rimane il più bello al mondo ma per me è migliorabile. Trovare persone di livello che insieme possano discutere per migliorare il calcio e non per interessi personali è essenziale. In questo momento manca il dialogo, ma si sta andando verso una situazione insostenibile per tutti: per noi e per i club”.