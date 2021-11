Pallone d’Oro, l’ex Milan Paquetà fa il podio: “Jorginho secondo, lo vince…”

L’ex Milan, Paquetà, non ha dubbi su chi sarà il vincitore del Pallone d’oro per quest’anno: Jorginho è sul podio ma arriverà secondo.

Lucas Paquetà, attuale centrocampista del Lione ed ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a ‘Sportskeeda’. In essa ha parlato anche di chi, secondo lui, vincerà il Pallone d’oro per l’edizione di quest’anno. Il premio sarà consegnato il 29 novembre, a Parigi, ma nell’attesa Paquetà ha voluto fare un suo personale pronostico: Jorginho, per lui, sarà sul podio ma arriverà secondo.

Pallone d’oro, Paquetà non ha dubbi: “Lo vincerà Lewandoski, secondo sarà Jorginho”

Lucas Paquetà ritiene che il centrocampista del Chelsea, Jorginho, ha grandi meriti per essere stato inserito nei 30 finalisti, candidati alla possibile vittoria dell’ambito premio. Jorginho ha, infatti, vinto l’Europeo con l’Italia ma anche la Champions League e la Supercoppa europea con i Blues. Tutto questo, però, secondo Paquetà, non toglierebbe i meriti di una possibile vittoria a un altro grande giocatore, ovvero Lewandowki.

Ai microfoni di ‘Sportskeeda’, il giocatore del Lione ha perciò affermato: “Pallone d’oro? È difficile. Ma da quello che ho visto, voterei per Lewandowski. Anche Jorginho ha avuto un grande anno. Secondo me l’ordine è questo: Lewandowski poi Jorginho, poi gli altri sono allo stesso livello”.