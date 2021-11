Manchester United in crisi? C’è il ‘messaggio’ di Cavani a Ronaldo

Edinson Cavani è certo che, appena tornerà dall’infortunio, in coppia d’attacco con Cristiano Ronaldo farà faville.

L’attacco del Manchester United sulla carta è stratosferico. Nonostante l’età non più freschissima, la coppia Edinson Cavani e Cristiano Ronaldo è un sogno per ogni allenatore. Peccato solo che il tecnico Ole Gunnar Solskjaer abbia potuto utilizzarla solo col contagocce.

Cavani infatti, da quando Ronaldo ha rimesso piede ad Old Trafford ha collezionato soltanto due presenze in Premier League, complice anche un infortunio che attualmente lo sta tenendo ai box.

L’attaccante uruguaiano è però ansioso di stringere una prolifica collaborazione con il collega veterano Ronaldo non appena tornerà in campo. Le sue dichiarazioni ad ESPN suonano già come una sfida all’intera Premier League.

Cavani su Ronaldo: “Pronti a regalare gioie ai tifosi”

Cavani non si è risparmiato in lodi, mettendo a tacere anche le voci di qualche piccolo malumore all’interno dello spogliatoio: “E’ un piacere vedere come Ronaldo affronta ogni giorno anche i semplici allenamenti. E’ un grande giocatore e suscita in me tanta ammirazione.”

Ha poi parlato della convivenza in campo che per il momento è stata poca e limitata perlopiù agli allenamenti: “L’importante è che possiamo integrarci bene negli schemi della squadra. Ci hanno già visto insieme e hanno visto di cosa siamo capaci!”

Arriva poi la chiosa che fa ben sperare il tecnico Solskjaer e tutti i tifosi del Manchester United: “L’importante è dare sempre il 100%. Speriamo che possiamo continuare a condividere il campo e a regalare gioie ai nostri tifosi”