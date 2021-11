Verso la Svizzera, l’Italia commuove fuori dal campo: “Gesto straordinario”

Verso la Svizzera, l’Italia stupisce e commuove fuori dal campo: gli uomini di Mancini in visita all’Ospedale Bambino Gesù di Roma

Due giorni alla super-sfida con la Svizzera, eppure la Nazionale di Mancini non perde di vista ciò che davvero conta nella vita. Quella fuori dal campo, quella di tutti i giorni. Oggi l’Italia del calcio è stata in visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per regalare un sorriso, una foto ed un autografo a chi tutti i giorni combatte la propria battaglia.

“È un gesto straordinario, una testimonianza di grande bellezza”, ha commentato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in occasione della visita della Nazionale al ‘Bambino Gesù’.

Gravina e il gesto dell’Italia: “Un momento che resterà nel cuore di tutti”

“La presenza di tutti i nostri ragazzi porta un momento di gioia e di speranza a tutti i presenti – ha continuato Gravina, ai microfoni di ‘ANSA’ – Siamo coscienti che queste visite arricchiscono i calciatori e chi le vive, questa giornata resterà per sempre nei loro cuori e nelle loro menti. Come già successo nel 2016 (in occasione della visita ad Auschwitz), sono esperienze che lasciano qualcosa”.

Poi Gravina ha concluso spostandosi sul rapporto costante con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma: “C’è grande collaborazione, un collegamento che va avanti nel tempo. Ringrazio ancora una volta la presidente Enoch per l’accoglienza. Erano due anni che non tornavamo, è sempre un’esperienza straordinaria e una giornata speciale per tutti i nostri ragazzi”.