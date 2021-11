“Ho preso sostanze…”, la clamorosa confessione che arriva dalla Francia

L’ex Auxerre Garra Dembélé sgancia la bomba ai media francesi raccontando diversi episodi di doping. E tira in ballo anche Zidane…

Pochi ricorderanno il nome di Garra Dembélé. E forse la maggior parte di chi ha qualche vaga reminiscenza riguardo l’attaccante maliano le ha per fattori extra-campo. Una vita al limite, in cui non si è praticamente fatto mancare nulla: da una falsa accusa di stupro (dalla quale è stato pienamente scagionato) a Roma dopo un provino con la Lazio, fino al siluramento dal Liverpool per uso di cannabis.

In campo sono pochi i ricordi positivi che Dembélé ha lasciato. Qualche apparizione in giro per l’Europa, soprattutto tra Germania e Bulgaria e una sola vera e proprio stagione da top player: il 2010/11 con il Levski Sofia in cui segnò la bellezza di 36 gol in 36 apparizioni.

Ma proprio riguardo quell’esperienza Dembélé ha gettato delle ombre. Nel documentario Destins brisés, trasmesso da L’Equipe, l’attaccante maliano ha rivelato alcuni retroscena circa l’uso di sostanza non proprio legali che gli sono state somministrate al fine di aumentare le sue prestazioni in campo.

Dembélé e la stoccata a Zidane: “Quando è andato in Italia…”

“C’era un’infermiera in camice bianco. Ci toglievamo le scarpe e ci attaccavano subito le flebo.” ha dichiarato Dembélé. “In Bulgaria facevano così: dovevamo essere pronti per giocare 2 giorni dopo! In Germania, a Friburgo, assumevo sostanze che non erano permesse. Prendevo decine di pillole e se non lo facevo arrivava la multa!”

Il racconto di Dembélé poi prosegue tirando in ballo anche altri giocatori, tra cui spicca il nome celebre di Zinedine Zidane. In particolare Dembélé parla del momento del suo passaggio dal Bordeaux alla Juve: “Quando è partito per l’Italia ha preso la creatina. In Francia non era permesso. Ha guadagnato tantissima massa muscolare.”