“Contesto difficile, eppure…”: Donnarumma-Navas, la ‘pagella’ dei francesi

Gigio Donnarumma è la vita in quel di Parigi. Arriva la particolare ‘pagella’ dai media francesi.

Sono ormai diversi mesi che Gigio Donnarumma ha cominciato la sua avventura in quel di Parigi. Un percorso particolare, che ha visto il portiere italiano vivere in una strana simbiosi con Keylor Navas. I due, infatti, sono protagonisti di un’alternanza che sta facendo discutere tanto in Francia quanto in Italia.

Sembrava difficile ipotizzare per il portiere italiano un approccio cosi particolare per l’estremo difensore campione d’Europa. Nelle gerarchie di Pochettino ad oggi sembra il portiere costaricano ad avere maggiore rilevanza, anche se ad oggi sembra che le cose stiano prendendo una piaga diversa. Anche i media francesi stanno valutando la situazione in casa PSG, dando anche una particolare chiave di lettura sulla posizione di Donnarumma.

Donnarumma-Navas, la ‘pagella’ dei media francesi

Un avvio complicato, come detto, che col passare dei mesi ha assunto una forma diversa. Gigio, ogni volta che è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente dando cosi la sensazione di avere le spalle larghe al punto giusto. E cosi i media francesi stanno cominciando ad assumere consapevolezza di quello che è il valore del portiere italiano.

Arrivati a questa ennesima sosta delle nazionali, è ‘RMC Sport’ a dare una valutazione chiara su quella che la situazione di Donnarumma al Paris Saint Germain: “È atterrato in un contesto difficile, con la concorrenza diretta di Keylor Navas. Ma Gianluigi Donnarumma se l’è cavata alla perfezione”, la spiegazione.

E cosi in luce anche l’esperienza di Gigio, e quello che ha dimostrato anche nel corso dei suoi anni di una giovane carriera: “Nonostante abbia solo 22 anni, il portiere italiano (arrivato libero) ha già molta esperienza da ex capitano del Milan. E il suo debutto a Parigi è stato finora impeccabile. Da quando è diventato disponibile, il miglior giocatore degli ultimi Euro 2021 ha giocato quasi una partita su due in Ligue 1. Rispondendo presente ogni volta”.