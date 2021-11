Serie A, tegola per i fantallenatori: il jolly si ferma per tre settimane

Brutte notizie per i fantallenatori della nostra Serie A: il difensore goleador si ferma dopo l’ultimo turno, starà fuori per tre settimane

Non importa quanto studiate, alla fine una buona botta di fortuna risolverà sempre le vostre stagioni al Fantacalcio. Lo sa bene chi quest’anno ha puntato su Lorenzo De Silvestri, esperto terzino del Bologna, che è partito fortissimo con 3 gol e 1 assist in sole dodici partite.

Numeri che avevano già fatto venire l’acquolina in bocca ai rispettivi fantallenatori e che, invece, rappresentano un ulteriore rammarico visto l’infortunio dell’ex Sampdoria e Torino (tra le altre). Dopo essere uscito malconcio nell’ultima sfida tra il Bologna e i blucerchiati, De Silvestri aveva dato forfait all’intervallo, non lasciando presagire nulla di buono.

Serie A, che tegola al Fantacalcio: De Silvestri out per tre settimane

“Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso della coscia destra, con tempi di recupero di circa tre settimane“: così il Bologna Calcio comunica attraverso i propri canali ufficiali, confermando la brutta notizia per Mihajlovic e per i tanti fantallenatori che hanno puntato sul terzino rossoblù.

L’ex Sampdoria e Torino, dunque, sarà chiamato a saltare le sfide contro Venezia, Spezia e Roma, nella speranza di recuperare in tempo per la gara di inizio dicembre con la Fiorentina. Sempre come evidenziato dai canali ufficiali del Bologna, De Silvestri ha già cominciato il proprio percorso di recupero.