Lazio, dopo Marsiglia è arrivata un’altra delusione per i tifosi

La Lazio emana una nota ufficiale e comunica che i propri tifosi non potranno essere presenti in trasferta contro la Lokomotiv Mosca.

Il 25 novembre, quindi alla fine del mese corrente, la Lazio sarà impegnata in trasferta contro la Lokomotiv Mosca. I biancocelesti, infatti, sono chiamati a conquistare punti fondamentali per il passaggio di turno in Europa League. Tramite i propri canali ufficiali, però, il club ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha affermato che i propri tifosi non potranno essere sugli spalti per sostenere la squadra. Ecco dunque le parole della nota.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, arriva il comunicato sull’Europa League che delude (ancora) i tifosi

La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale per dichiarare che: “Facendo seguito alle precedenti comunicazioni del 9 settembre scorso, la Lazio conferma che, a causa della pandemia ancora in corso che limita gli spostamenti tra gli Stati per evitare il diffondersi del contagio, la gara del 25 novembre di Europa League con il Lokomotiv Mosca, si svolgerà senza pubblico ospite. Si sconsiglia vivamente, pertanto, di non effettuare prenotazioni o organizzare viaggi per la gara in questione”.

LEGGI ANCHE >>> “Inzaghi dice stupidaggini”: Dzeko, il vice CT sbotta in conferenza

Dopo l’assenza a Marsiglia (decisa in quel caso per evitare il possibile scoppio di scontri tra le due tifoserie), quindi, i tifosi della Lazio non potranno assistere neanche al match di Europa League che i biancocelesti giocheranno a Mosca il 25 novembre. In Russia, infatti, la situazione legata alla pandemia da Covid-19 è grave e, per questo motivo, è stata vietata la trasferta ai sostenitori della squadra italiana.