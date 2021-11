Il triplo rinnovo che il Milan vuole annunciare entro la fine dell’anno

Tre giocatori del Milan in scadenza nel 2024 potrebbero rinnovare entro la fine dell’anno: la strategia del club rossonero

Non solo Romagnoli o forse Ibra, chissà, ma anche Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao. Dopo il caso Donnarumma e l’addio a zero, il Milan non vuole più farsi trovare impreparato e lavora in anticipo per blindare i suoi gioielli. I tre calciatori sono in scadenza di contratto nel 2024, teoricamente ci sarebbe ancora tempo per riflettere sul futuro, ma il club rossonero intende muoversi subito per raggiungere quanto prima l’accordo. Trattative in corso, c’è già stato qualche approccio, il dialogo sarà fitto nei prossimi mesi.

Milan, le strategie sui rinnovi

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa sapere che l’obiettivo da parte della dirigenza è quella di cominciare a trattare i rinnovi parlando di cifre e strategie per portarsi avanti col lavoro e non arrivare nei prossimi mesi a dover fare una scelta: cessione o rischio di perdita a zero. Come è accaduto lo scorso inverno con Donnarumma.

Il Milan, con Gigio, ha trattato per tanto, troppo tempo, alla fine lo ha perso e il Psg lo ha accolto ‘gratis’ (in termini di cartellino) col lavoro di Mino Raiola decisivo. Anche per questo ha scelto di trattare personalmente con Romagnoli per il suo rinnovo. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022. Lui è una priorità. Poi verrà il tempo di Theo, Bennacer e Rafael Leao.