Il Milan cambia marcia: già scelto il sostituto di Kessie

Il Milan continua a valutare il sostituto di Kessie in chiave mercato perchè il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare i rossoneri già dalla prossima sessione invernale. Sul giocatore resta forte l’interesse del Tottenham

Il Milan potrebbe aprire concretamente all’addio di Kessie già dall’imminente sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista ivoriano difficilmente rinnoverà il suo contratto con il club rossonero e Maldini e la dirigenza del Milan potrebbe spingere per l’immediato addio già nei prossimi mesi.

Una cessione che permetterebbe ai rossoneri di incassare almeno 10-15 milioni dal cartellino del giocatore considerando che Kessie andrà in scadenza il prossimo giugno 2022. 9 milioni la possibile richiesta contrattuale del centrocampista, cifra che il Milan non sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia.

Il Milan ha già scelto il sostituto di Kessie: Maldini gioca in casa

La possibile cessione di Kessie non coinciderà con un nuovo intervento sul mercato da parte del Milan. Sarà Tonali a prendere il posto del centrocampista ivoriano con Bennacer pronto ad agire al suo fianco. Inoltre, il totale recupero di Bakayoko completerà la linea mediana.

Tuttavia non è escluso che il Milan, in caso di cessione di Kessie, possa valutare l’arrivo di un centrocampista, ma solamente per completare il reparto di metà campo, fornendo a pioli quattro centrocampisti totali fino al termine della stagione.