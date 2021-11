“Stanchi di questo circo”: Pogba, la Juventus ha un’occasione d’oro

Paul Pogba sta per esaurire la sua avventura con lo United, rimbalza una notizia dall’Inghilterra che può coinvolgere la Juventus

Esperienza deludente, la seconda, di Paul Pogba con la maglia del Manchester United. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e la sua avventura potrebbe terminare prima. Quando? A gennaio. Dall’Inghilterra, il tabloid ‘The Sun’ scrive che il club inglese starebbe pensando alla sua cessione a gennaio a prezzo di saldi per non perderlo a zero a giugno. Nel caso, un assist per la Juventus e altre società che sono da tempo interessate al calciatore francese.

Juventus, occasione Pogba?

Pogba potrebbe aver concluso la sua avventura col Manchester, è infortunato e tornerà non prima di due mesi, in caso di cessione il suo rientro coinciderebbe con l’arrivo in una nuova squadra. La Juventus? Difficile dirlo oggi, con i pesanti ingaggi di Ramsey e Rabiot che frenano le ambizioni della società bianconera. Tutto, nel caso, dipenderà da possibili cessioni di uno dei due. Per il gallese, ad esempio, si parla da tempo di rescissione di contratto.

Il francese ha vestito la maglia della Juventus dal 2016 al 2016 per poi tornare allo United, società con la quale si era svincolato prima di approdare in Italia. Un giro di club, tra andata e ritorno, che potrebbe essere replicato con la Juve alla finestra. Ma a determinate condizioni e a patto che qualcuno liberi il posto per Paul.