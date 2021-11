“Donnarumma è il decimo…”: da Liverpool non hanno dubbi

Gianluigi Donnarumma sta vivendo un gran momento e piovono elogi da tutta Europa. Questa volta sono i media inglesi a complimentarsi.

L’ultima stagione ha riconosciuto il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma come uno dei più forti al mondo. L’estremo difensore, che si è trasferito dal Milan al Psg in estate, è stato assoluto protagonista ad Euro 2020, competizione vinta dall’Italia e che lo ha visto premiato come miglior giocatore.

Dopo un inizio altalenante anche al Psg ‘Gigio’ ha conquistato tutti ed attualmente il portiere di origini campane è probabilente il miglior portiere del 2021. Anche in Inghilterra lo pensano e arrivano ulteriori riconoscimenti per il calciatore.

Donnarumma e gli elogi che arrivano da Liverpool

Il corrispondente da Liverpool di Goal.com Neil Jones ha pubblicato la classifica dei migliori giocatori del 2021 e tra questi c’è anche il portiere azzurro. Il giornalista elogia la grande stagione di Donnarumma, un giocatore di soli 22 anni e con grandissimi margini di crescita. Questa classifica vede ‘Gigio’ avanti anche ad Edouard Mendy, portiere del Chelsea e molto stimato dopo l’ultima stagione in Premier League.

La classifica, per la cronaca, ha visto Robert Lewandowski al primo posto e sul podio dietro Momo Salah e Karim Benzema mentre più indietro in classifica l’argentino Lionel Messi.