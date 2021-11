“Italia o Svizzera al Mondiale con un sorteggio”: l’incredibile ipotesi

Un sorteggio potrebbe decidere chi tra Italia e Svizzera andrà direttamente ai Mondiali di Qatar 2022: ipotesi difficile ma non impossibile.

E se Italia e Svizzera si ritrovassero a decidere chi andrà direttamente a Qatar 2022 tramite sorteggio? E se a condannare agli spareggi per accedere ai prossimi Mondiali fosse la proverbiale monetina? L’ipotesi è davvero remota, ma come sottolinea Tancredi Palmeri sul suo profilo Twitter non può essere esclusa al 100%.

A poche ore da Italia-Svizzera il noto giornalista analizza infatti il regolamento stilato dalla UEFA per determinare quale squadra si trovi davanti in caso di arrivo a pari punti. E considerando lo 0-0 dell’andata al Sankt Jakob-Park di Basilea ipotizza che con un nuovo 0-0 all’Olimpico domani sera la possibilità che si arrivi a un sorteggio resterebbe viva.

L’ipotesi può fare sorridere, nel 2021 e in un calcio ormai sempre più tecnologico, ma effettivamente andando ad analizzare i criteri stabiliti dalla UEFA è impossibile escluderla al 100%. Se domani sera Italia-Svizzera dovesse concludersi 0-0 e lunedì entrambe le Nazionali dovessero vincere, ma con i rossocrociati capaci di colmare la differenza reti attuale, resterebbero ben poche soluzioni.

E' un'ipotesi difficile, ma non remota.

Se Italia e Svizzera pareggiassero 0-0, e all'ultima la Svizzera battesse la Bulgaria con 2 gol più di quanto faccia l'Italia in Irlanda del Nord (ma subendo stesse reti, es.: 0-1 e 3-0) sarebbe la storia del calcio.

Perché?

Italia o Svizzera in Qatar? Il possibile sorteggio

Dopo la premessa iniziale Palmeri prende in esame i criteri stabiliti dalla UEFA per ordinare le squadre che hanno gli stessi punti in classifica:

differenza reti

gol fatti

gol subiti

punti negli scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti

gol fatti e subiti negli scontri diretti

Al momento l’unica differenza tra Italia e Svizzera è rappresentata dalla differenza reti: gli Azzurri hanno incassato un solo gol, come i rossocrociati, ma a differenza della truppa di Yakin ne hanno segnati 12 contro 10. Lo 0-0 a Roma e il successo svizzero con due gol in più di Insigne e compagni equilibrerebbe perfettamente la situazione all’ultima giornata.

E allora? Ci sarebbe la classifica legata al Fair Play, ma anche in questo caso Palmeri sottolinea che al momento Italia e Svizzera sono pari anche qui con 8 cartellini gialli a testa. A quel punto soltanto il sorteggio potrebbe risolvere la questione e decidere chi andrà direttamente in Qatar e chi dovrà affrontare gli spareggi. Un’ipotesi che certo statisticamente è molto difficile ma che a oggi non può essere del tutto esclusa.