“Potremmo ripeterci…”: Donnarumma, Zoff spiazza tutti

In vista dei Mondiali in Qatar undici campioni del mondo hanno scritto agli Azzurri: tra questi Dino Zoff, che si è rivolto a Donnarumma.

Ripetersi, e dopo lo splendido e inatteso trionfo a EURO 2020 tornare a vincere i Mondiali, nel 2022 in Qatar. Un’impresa difficile, difficilissima, riuscita in passato a pochissime squadre ma non per questo impossibile.

È questo quello che Dino Zoff, leggendario portiere della Nazionale e campione del mondo in Spagna nel 1982, chiede al suo erede Gianluigi Donnarumma, punto fermo degli Azzurri di Roberto Mancini e miglior giocatore degli ultimi Europei che hanno registrato il successo dell’Italia. Una vittoria arrivata dopo la clamorosa mancata qualificazione a Russia 2018, risultato che aveva gettato nello sconforto l’intero movimento calcistico italiano.

Zoff si rivolge a Donnarumma tramite la Gazzetta dello Sport, che recapita undici lettere di campioni del mondo ai loro eredi, alla vigilia di Italia-Svizzera, gara che potrebbe decidere la partecipazione degli Azzurri a Qatar 2022. L’icona del calcio italiano guarda già oltre e chiede a Donnarumma e compagni di provare l’impresa, regalando all’Italia la quinta vittoria ai Mondiali nel corso della sua storia.

Zoff a Donnarumma: “Qualificazione subito. E poi…”

Zoff inizia la lettera a Donnarumma affermando che gli Azzurri dovranno rispettare la Svizzera ma non temerla, perché con Nazionale e club tutti hanno affrontato già partite molto più importanti. “Siamo superiori a loro e non credo possano darci troppi problemi. Ci qualificheremo” afferma con ottimismo la leggenda del calcio italiano e mondiale.

L’Italia giocherà in casa, in un Olimpico tutto esaurito, e se farà bene e starà attenta per Zoff centrerà l’obiettivo. “A quel punto potremmo anche ripeterci e vincere due competizioni consecutive. Ci sono riuscite in tempi recenti anche Spagna e Francia” ricorda. Quindi perché per noi dovrebbe essere impossibile?

A soli 22 anni Gianluigi Donnarumma è sulla buona strada per ripetere le imprese di Dino Zoff, 112 presenze con l’Italia contro le 38 dell’attuale estremo difensore del PSG. Il quale, dopo essere stato protagonista assoluto a EURO 2020 quest’estate, proverà sicuramente a trascinare gli Azzurri anche in Qatar. Anche per non deludere l’illustre predecessore.