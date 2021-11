“Chiellini, lo stupore è forte”: Zazzaroni spiazzato dal bianconero

Zazzaroni attacca Chiellini dopo le sue dichiarazioni a favore della rimozione del Var e della riduzione delle squadre del campionato.

Continua a studiare da dirigente Giorgio Chiellini il quale, nel corso dell’intervista concessa a Dazn nell’ambito del format ‘Linea Diletta’, ha rilanciato una serie di proposte tese a rendere, dal suo punto di vista, migliore l’attuale prodotto calcistico. Si parte dall’attuazione del progetto della Superlega per arrivare alla riduzione delle squadre in Serie A, passando per l’eliminazione del Var e del fuorigioco.

Juventus, Chiellini nel mirino di Zazzaroni

Proposte, soprattutto quest’ultime, che non sono piaciute al direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni. Il giornalista, in un suo editoriale apparso nell’edizione odierna del quotidiano, ha attaccato frontalmente il capitano della Juventus e della Nazionale. “Se un discorso del genere l’avesse pronunciato il presidente di un club, o un giornalista, nessuno si sarebbe scandalizzato, tutt’altro. Ma se a farlo è un calciatore in attività, oltretutto consigliere (ascoltato) dell’AIC, beh, lo stupore è forte”.

Zazzaroni è poi andato avanti. “Se ho ben capito, desidera tornare al 2016/17 senza Var, al 1864 senza il fuorigioco, nato insieme al calcio e in seguito modificato gradualmente, al 1992 per il passaggio al portiere, all’87-88 per il campionato a 16 e al 2004 per quello a 18. È come quei livornesi che si inventarono trentasette anni fa le teste di Modigliani: furono in molti a ridere, ma ‘Sgarbi ha appena dedicato loro una mostra’’.