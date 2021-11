Inter, doppio acquisto a gennaio: Vecino verso la conferma

Vecino resterà all’Inter anche nella prossima sessione di calciomercato: è questo il piano dell’Inter in vista di gennaio, soprattutto sotto richiesta di Simone Inzaghi

Nessuno stravolgimento della rosa in vista della prossima sessione di calciomercato e nessuna clamorosa cessione, salvo offerte irrinunciabili. E’ questo il piano dell’Inter, pronta a valutare nuovi possibili affondi sul mercato. Non è escluso che i nerazzurri spingano il piede sull’acceleratore per un altro centrocampista.

Un nuovo mediano in caso di addio a Sensi o Gagliardini, possibili sacrificati in caso di offerte pari o superiori ai 15 milioni di euro. Vecino resterà, così come Vidal. Da valutare, invece, la possibile cessione di Sanchez, pronto a dire addio in caso di mancate garanzie da parte del proprio tecnico.

Vecino resterà all’Inter: verso la conferma anche Kolarov. Affondo su Raspadori

Nessuna cessione importante, ma attenzione anche al piano acquisti. L’Inter potrebbe puntare con forte decisione sull’arrivo di un nuovo attaccante in caso di addio a Sanchez. Nelle ultime ore starebbero trovando conferme le indiscrezioni su Raspadori, il quale potrebbe vestire nerazzurro già a gennaio.

L’Inter aprirà al suo arrivo solamente di fronte a un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo. 30-35 milioni di euro la valutazione fatta dal Sassuolo. La trattativa potrebbe entrare seriamente nel vivo già a gennaio. Non solo Raspadori: come detto, l’Inter potrebbe valutare l’arrivo un nuovo centrocampista in caso di addio a Gagliardini o Sensi.