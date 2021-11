“Aguero verso il ritiro, è un dramma”: notizie bruttissime sull’argentino

L’attaccante del Barcellona Aguero sarebbe costretto a lasciare il calcio secondo quanto riferito da ‘Catalunya radio’: “aritmia non benigna”

Brutte notizie per Sergio Aguero. ‘Catalunya Radio’ ha fatto una rivelazione che se dovesse trovare conferme sarebbe molto dura per l’attaccante argentino. Diventerebbe un duro colpo da ammortizzare pure per il Barcellona e i suoi tifosi. Secondo quanto riferito dalla radio catalana nel corso del programma ‘El Matí’, infatti, l’aritmia riscontrata al calciatore ex Manchester City, dopo l’episodio verificatosi nel corso della partita tra i blaugrana e l’Alaves, non sarebbe benigna. Ciò comporterebbe quindi il ritiro del ‘Kun’.

Barcellona, continua a piovere sul bagnato: “aritmia Aguero non benigna”, il Kun costretto al ritiro

Secondo quanto riferito da ‘Catalunya Radio’, il calciatore sarebbe già stato informato del suo quadro cardiologico. Un quadro che potrebbe obbligarlo a ritirarsi.

La radio ha anche fatto una comparazione con il caso di Caroline Graham Hansen, calciatrice norvegese del Barcellona, che dopo aver superato gli esami cardiologici sta per cominciare il suo processo di riadattazione per tornare a giocare.

Gli esami svolti da Aguero invece sembrerebbero indicare che la sua patologia è incompatibile con la pratica dello sport professionale.

La sua breve esperienza al Barcellona non si può certamente definire fortunata. Prima l’addio di Messi, motivo principale della scelta dei culè dopo la scadenza del suo contratto con la squadra di Guardiola. Una partenza che ha generato dentro di lui grosse perplessità sulla scelta compiuta. Poi un infortunio fisico gli ha fatto perdere praticamente tutta la prima parte di campionato e quando sembrava essersi ristabilito e pronto per risollevare il Barcellona ora il nuovo stop a causa dell’aritmia e dei chiari problemi evidenziati in campo.

Per Aguero saranno predisposte nuove visite cardiologiche a dicembre tuttavia esisterebbero sensazioni pessimistiche riguardo al suo ritorno in campo. L’attaccante è stato visitato anche dai dottori della federazione calcistica argentina (AFA).