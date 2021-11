Il Barcellona apre il calciomercato: ufficiale il primo colpo a sorpresa

Il nuovo corso Barcellona targato Xavi riparte dal passato: fatta per il ritorno in blaugrana del terzino Dani Alves.

Il momento del Barcellona non è certo dei migliori. I blaugrana, dopo un calciomercato estivo all’insegna dell’addio di Messi e un inizio di stagione a dir poco disastroso, hanno deciso di rivoluzionare tutto. A partire dalla guida tecnica.

Via il deludente Koeman, capace di portare solo 15 punti in 13 partite e dentro, dopo il breve interregno di Sergi, una vecchia bandiera catalana: Xavi Hernandez. Nelle mani dell’ex centrocampista il compito, non semplice, di rimettere in carreggiata il Barcellona.

Le prime mosse di Xavi sono state di natura disciplinare: tutti in riga! Via il regime “permissivo” di Koeman e sotto con un’attenzione quasi maniacale a tutti gli aspetti della vita del calciatore. Dalla dieta fino agli orari. Ne sa qualcosa Dembelé, il primo a ricevere una multa per soli 3′ di ritardo.

Xavi, il nuovo acquisto è il “vecchio” Dani Alves

Sul fronte mercato, invece, il nuovo corso del Barcellona di Xavi riparte da una vecchia conoscenza del Camp Nou. E’ ormai fatta per il ritorno di Dani Alves in blaugrana. Il terzino, che ha recentemente rotto con il San Paolo per dei mancati pagamenti, sarà uno dei primi tasselli dai quali il Barcellona proverà a ripartire.

Dani Alves, ex compagno di squadra dell’attuale tecnico Xavi, ha vestito la maglia del Barcellona per otto stagioni tra il 2008 e il 2016, periodo nel quale ha conquistato in Spagna quattro campionati e cinque Coppe del Re. Mentre in ambito internazionale può vantare con il Barcellona la bellezza di tre Champions League, tre Supercoppe UEFA e tre Mondiali per Club.