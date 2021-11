Calcio, torna l’incubo porte chiuse: arriva l’annuncio ufficiale

L’incubo di un nuovo lockdown per Covid aleggia sull’Europa. Anche il calcio trema e i primi ad essere colpiti sono i tifosi in Olanda.

L’elevato numero di casi di Covid nei Paesi Bassi ha costretto il governo guidato da Mark Rutte a varare un nuovo lockdown. Sono state infatti annunciate nuove misure di contrasto alla pandemia che saranno in vigore già da sabato 13 Novembre.

Il governo olandese ha anticipato che tali manovra saranno in vigore per almeno tre settimane, in modo da cercare di contenere il diffondersi del virus in previsione del periodo natalizio.

Tra i settori più colpiti da questo nuovo giro di chiusure c’è proprio il calcio. Già a partire dal match tra la nazionale olandese e la Norvegia, previsto per il 16 Novembre, sarà vietato l’ingresso ai tifosi. Le chiusure riguarderanno poi tutti i livelli del calcio olandese, dalla Eredivisie fino alle serie inferiori.

La KNVB protesta, ma il Covid mette a rischio anche altri campionati

La KNVB, la federcalcio dei Paesi Bassi, non ci sta e tuona. Dopo aver faticosamente lottato per la riapertura, i vertici del calcio olandese non ritengono auspicabile una nuova chiusura generalizzata. Anche considerando che al momento non sono state prese misure simili nei paesi vicini. I Paesi Bassi sono infatti il primo paese europeo a vietare nuovamente l’ingresso negli stadi causa lockdown per Covid.

Il rischio però è che presto anche altri paesi in cui il numero di contagi per Covid sta nuovamente salendo, debbano ricorrere a tali misure. E che quindi il nuovo lockdown calcistico degli olandesi potrebbe presto essere “copiato” presto anche in altri campionati.