Inter, firma in arrivo: il club ha già programmato il rinnovo

In attesa di risolvere la grana Brozovic l’Inter è al lavoro per chiudere un altro rinnovo. Nerazzurri pronti a blindare Federico Dimarco.

Dopo i rinnovi di Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, l’Inter continua a blindare i suoi calciatori più promettenti e ‘assicurarsi’ il suo futuro. Il prossimo sulla lista dovrebbe essere il terzino mancino e di scuola nerazzurra Federico Dimarco, tra i migliori in questo inizio di stagione.

L’ex difensore di Hellas Verona e Parma è ormai un jolly per la squadra di Simone Inzaghi che lo sta utilizzando in un doppio ruolo: il tecnico lo schiera sia come terzo di difesa al posto di Bastoni e sia come esterno di sinistra in alternanza con Ivan Perisic.

Inter, pronto l’adeguamento di contratto per Dimarco

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l’Inter è pronta ad offrire un rinnovo con adeguamento del contratto per il calciatore fino al 2026. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per stringere i tempi e chiudere l’accordo il prima possibile.

