“Pallone d’Oro, con lui truffa storica”: attacco clamoroso al favorito

Chi vincerà il Pallone d’Oro quest’anno? Gli esperti sono divisi. Messi non mette più d’accordo tutti: il parere di Tomas Roncero.

Cresce l’attesa per l’assegnazione del prestigioso premio. Chi lo vincerà? La lista leakata di qualche giorno fa si è rivelata essere falsa, come prevedibile. Quindi, per il momento Robert Lewandowski, indicato come presunto vincitore, non può ancora esultare. C’è qualcuno, però, che crede sia meglio assegnarlo a Leo Messi, oggi al Paris Saint-Germain.

Pallone d’Oro, il parere di Tomas Roncero

L’attaccante argentino, però, quest’anno divide. Se fino a poco tempo fa il giudizio su di lui sembravano essere quasi unanime, stavolta qualcuno storce il naso. E’ il caso del giornalista Tomas Roncero che, intervenuto in una diretta organizzata dal quotidiano ‘AS’, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Non credo che daranno il Pallone d’Oro a Messi, sarebbe uno scandalo. Non lo merita, ha fallito con il Barcellona sia in Liga che in Champions League. Darlo a lui solo per la Coppa America, dove nella finale tra l’altro non si è mai visto, visto che i migliori furono Di Maria e De Paul, sarebbe assurdo. Sarebbe una truffa storica. Per me lo meritano Lewandowski o Benzema“.