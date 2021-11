Calciomercato, la bomba sta per esplodere: “Firma a gennaio”

Il giornalista sportivo Pedrerol ha annunciato in diretta tv che Mbappé firmerà per il Real Madrid già a gennaio: cosa ne penserà il Psg?

Bomba di calciomercato proveniente dalla Spagna. A sganciarla è stata il presentatore del famoso programma ‘El Chiringuito de Jugones y de Jugones’, Josep Pedrerol, nel corso della trasmissione di ‘La Sexta’, El Objetivo. Pedrerol, volto noto a livello internazionale per il clamore mediatico del suo fortunato programma ha lasciato vari titoli. Il principale riguarda Kilyan Mbappé. Quando è stato chiamato a rispondere al ‘test rapido’, un angolo del programma in cui è stato chiamato a rispondere con poche parole alle domande che gli sono state presentate, ha svelato il futuro del giovane campione francese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, dalla Spagna hanno le idee chiare sul futuro del ‘crack’: ‘Mbappé firmerà con il Real Madrid a gennaio’

La risposta di Pedrerol alla domanda riguardante Mbappé non ha lasciato spazio a dubbi: “A gennaio firmerà per il Real Madrid‘, ha detto il giornalista sportivo.

Il calciatore francese classe 1998 ha un contratto con il Paris Saint Germain fino a giugno 2022. A gennaio, dunque, entra negli ultimi sei mesi del suo contratto e pertanto avrà la possibilità di legarsi a qualsiasi altro club.

L’attaccante della nazionale di Didier Deschamps pertanto potrebbe raggiungere Carlo Ancelotti al Real Madrid oppure dover attendere fino al termine della stagione e unirsi alla ‘Casa Blanca’ a parametro zero.

Una decisione delicata anche per il Psg che in inverno ha l’ultima occasione per monetizzare dalla partenza del giovane francese.

LEGGI ANCHE >>> Juve, pessima notizia per Allegri: “Lungo stop per il top”

Mbappé è stato accostato con insistenza al Real Madrid già nel corso dell’estate ma il Psg non ha voluto lasciarlo andare. Anzi, Leonardo pochi mesi fa ha accusato pubblicamente gli spagnoli per il comportamento tenuto nella gestazione della trattativa per l’attaccante. Il braccio di ferro però ora appare vicino alla risoluzione vista la prossimità della scadenza del contratto che lega Kilyan Mbappé alla formazione di Mauricio Pochettino. ‘Les Parisiens’ tenteranno un ultimo colpo di coda oppure si adegueranno?