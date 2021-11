Suning verso la cessione dell’Inter? Annuncio ufficiale: parla la fondatrice e amministratore delegato di PCP Amanda Staveley.

Il futuro societario dell’Inter ha destato qualche preoccupazione in più di un’occasione. Il club nerazzurro, dopo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ha fatto i conti con una grave crisi economica che, ovviamente, ha colpito anche altri club e tantissimi altri settori dell’economia mondiale. Ne ha risentito anche il gruppo Suning che ha messo da parte le altre attività imprenditoriali ed ha concentrato le proprie forze sull’Inter. Steven Zhang, però, ha dovuto cedere due dei top player della rosa (Hakimi e Lukaku, ndr), incassando così un piccolo tesoretto per fronteggiare la crisi.

Futuro Inter, annuncio ufficiale del fondo PIF

L’ultima ipotesi per il futuro del club milanese era stato il PIF, il fondo arabo che ha acquistato, poche settimane fa, il Newcastle. Il fondo è stato indicato in più di un’occasione come successore del gruppo Suning.

A gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato Amanda Staveley, amministratore delegato e fondatrice del fondo PCP Capital Partners. PCP, attualmente, detiene una quota pari al 10% del Newcastle di Premier League. In una intervista riportata da ‘Belfasttelegraph.co.uk’, essa ha affermato: “Abbiamo parlato con Inter e Milan, ma il problema era che la strutturazione del campionato, un disastro. Abbiamo esaminato anche il Bordeaux per un po’, ma ora non stiamo guardando più all’Inter”.