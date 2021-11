Juve, pessima notizia per Allegri: “Lungo stop per il top”

Il difensore della Juventus Chiellini sarà costretto a fermarsi per un tempo indeterminato a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille

L’infortunio di Giorgio Chiellini si è rivelato più grave del previsto. Il difensore toscano è rientrato a Torino dopo essersi presentato al ritiro della nazionale e si è sottoposto a degli accertamenti strumentali allo ‘JJ Medical’. Esami tuttavia che hanno dato un esito piuttosto negativo. Il centrale infatti soffre di ‘un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine d’Achille di sinistra’, dovuta con molta probabilità al sovraccarico del polpaccio che tanti problemi gli sta dando da un po’di tempo a questa parte. Come riferisce ‘TuttoSport’ pertanto Allegri dovrà fare a meno di lui per un po’ di tempo. Il difensore si perderà dunque una fase clou della stagione.

Juventus, Allegri dovrà rinunciare a Chiellini: tempi di recupero indefiniti, il difensore salterà il Chelsea

I tempi di recupero del difensore restano così indefiniti. Si tratterà di una grave perdita per Massimiliano Allegri che lo sta gestendo in alcune partite ma che non farebbe mai a meno di lui. Il tecnico però ora dovrà rinunciare a lui in un momento topico della stagione. Chiellini salterà sia il match con la Lazio, contro cui i bianconeri cercano un risultato importante per non perdere di vista la zona Champions sia contro il Chelsea, con cui la Juventus ha vinto la gara d’andata e cerca ora un nuovo risultato positivo per blindare la prima posizione nel girone.

Il tecnico ha recuperato invece Moise Kean mentre Mattia De Sciglio sta proseguendo nel suo recupero. L’assenza di Chiellini lo porterà a riconsiderare le sue scelte in difesa specie in vista dell’appuntamento del 20 novembre contro la Lazio. In estate, l’ex Fiorentina e Livorno ha rinnovato di un nuovo anno il suo contratto con la Juventus, dopo essere stato decisivo pure per la conquista dell’Europeo da parte dell’Italia.