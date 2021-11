“Attento a cosa dici”: Juventus, che attacco a Chiellini

Dopo Zazzaroni, anche Sconcerti attacca Chiellini dopo le sue ultime dichiarazioni a favore della SuperLega e dell’eliminazione del Var.

Continuano a far rumore le recenti dichiarazioni di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus e della Nazionale (out stasera nella partita contro la Svizzera), nel corso di un’intervista concessa a Dazn, aveva parlato delle sue idee tese a migliore l’attuale prodotto calcistico. Un elenco di interventi comprendente l’attuazione della Superlega (“i giocatori vogliono partite di livello”), l’abolizione del fuorigioco nonché la dismissione del Var. Propositi, però, che nel giro di pochi giorni hanno provocato la risposta negativa di diversi addetti ai lavori.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Chiellini nel mirino di Sconcerti

Ieri, ad esempio, a parlarne era stato il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni (che ha espresso “forte stupore”) mentre oggi è la volta di Mario Sconcerti. “Quando è nel suo ruolo di capitano – si legge in un editoriale apparso sull’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’ – dovrebbe stare attento a quello che dice sul sistema calcio. A nome di quale se stesso parla dei vantaggi della SuperLega? Di giocatore, capitano o dirigente a disposizione dal prossimo lunedì?”.

LEGGI ANCHE >>> È arrivata l’ufficialità che irrita i tifosi della Juventus

L’attacco del giornalista è poi proseguito: “Perché il peccato della SuperLega non è mai stato esistere, era esistere in un modo per 13 società e in un altro per tutte le altre 700 squadre europee. Mi dica Chiellini, in sintesi: siamo tutti uguali o in 700 servono solo per allenare i ricchi? Questo è il vero inizio per rompere o cominciare”.