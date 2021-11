“Dybala il sostituto di Messi”: Juventus, c’è l’annuncio dall’Argentina

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha affermato in conferenza che pensa a Paulo Dybala come favorito per sostituire l’acciaccato Messi.

In casa Argentina c’è grande attesa in vista del match di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro l’Uruguay. La formazione sudamericana è in attesa di conoscere meglio le condizioni della stella, il sei volte Pallone d’Oro Lionel Messi: il calciatore del Psg è reduce da un infortunio che lo ha tenuto ai box ma è comunque tra i convocati. In conferenza Scaloni ha parlato dei possibili sostituti ed in lizza c’è anche l’attaccante della Juventus Paulo Dybala.

Il ds del Psg Leonardo ha criticato aspramente la scelta di convocare Messi e nonostante le condizioni del giocatore migliorino appare difficile un suo impiego dal primo minuto. Scaloni ha parlato di varie opportunità ed in effetti la ‘Joya’ viene reputato come il giocatore ideale per prendere il suo posto.

Argentina, le parole di Scaloni su Dybala e Messi

Scaloni ha parlato in maniera chiara ed è apparso ottimista riguardo alle condizioni dell’ex campione del Barcellona. Ecco le sue parole:

“Messi sta bene, ha intensificato il suo carico di allenamento e penso sia disponibile. Con lui non c’è nessun problema, fosse per me lo farei sempre giocare. Chi eventualmente al suo posto? Dybala potrebbe essere il suo sostituto o in alternativa Joaquin Correa o Lo Celso”.