“Perché non ci sono?”: Pallone d’Oro, esplode un’altra polemica

Il portiere del Chelsea Mendy è deluso per il mancato inserimento del suo nome nella lista dei 30 finalisti del Pallone d’Oro.

Il momento della verità andrà in scena il 29 novembre. In quel giorno, infatti, verrà assegnata la nuova edizione del Pallone d’Oro dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia. A Jorginho, stando alle ultime indiscrezioni circolate, la conquista della Champions League e dell’Europeo non dovrebbero bastare per portarsi a casa l’ambito premio. I favoriti, infatti, sono Lionel Messi (vincitore dell’ultima Copa America) e Robert Lewandowski, confermatosi una vera e propria macchina da gol e trofei con il Bayern Monaco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pallone d’Oro, Mendy deluso per la mancata considerazione

Ancora pochi giorni, quindi, e sapremo il nome del giocatore ritenuto più meritevole di conquistare il riconoscimento a cui mirava pure Benjamin Mendy. L’attuale portiere del Chelsea, invece, non è stato nemmeno inserito nella lista dei 30 finalisti. A rappresentare i Blues, oltre a Jorginho, ci sono altri 4 giocatori: Cesar Azpilicueta, Mason Mount, N’Golo Kante e l’ultimo arrivato Romelu Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> Pallone d’Oro, l’ex Milan Paquetà fa il podio: “Jorginho secondo, lo vince…”

Ecco perché Mendy, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Canal Football Club’, si è lamentato pubblicamente dell’accaduto. “Sinceramente mi pongo la domanda. Se avessi giocato ad esempio per la Francia e che quest’anno avessi giocato l’Europeo – ha detto il calciatore – oggi avremmo questo dibattito? Avremmo avuto quella riflessione dopo aver vinto la Champions League e la Supercoppa Europea?”. L’estremo difensore, in ogni caso, continuerà ad impegnarsi come sempre fatto nonostante la delusione vissuta. “È qualcosa che mi motiva ad andare avanti, a lavorare e a fare bene nel club e con il mio Paese”.