“Buttato in un fosso”: Donnarumma, il tranciante commento di Ordine

Il giornalista Franco Ordine ha commentato le dichiarazioni di Donnarumma, dove ha ammesso di soffrire la panchina nel PSG.

C’è tanta delusione in casa Italia dopo il pareggio di ieri sera contro la Svizzera per 1-1. Gli azzurri dovranno vincere contro l‘Irlanda del Nord e sperare in un mezzo passo falso degli elvetici contro la Bulgaria per scongiurare la possibilità di disputare lo spareggio per andare al Mondiale in Qatar.

La squadra di Mancini ha il vantaggio della differenza reti, esattamente di due gol, rispetto alla Svizzera. Donnarumma ha commentato così la gara ai microfoni di ‘TNT SPORTS’: “Siamo arrabbiati, perché volevamo vincere davanti ai nostri tifosi”. L’ex Milan ha analizzato anche il suo momento al PSG:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Buttato in un fosso dal suo agente. Spero che i pisquani di Twitter, almeno ora, incartino e portino a casa. pic.twitter.com/aVDfhUPttA — francesco ordine (@FrancescoOrdine) November 13, 2021

Ordine su Donnarumma: “E’ stato buttato in un fosso dal suo agente”

“Alternanza con Navas? Non è assolutamente facile. Al Milan erano abituato a giocare sempre come titolare. L’avvicendarsi con Navas mi disturba, ma questo non si ripercuote sulle mie prestazioni. Sedersi in panchina, certamente, a volte fa male, ma tutta questa situazione si sistemerà”.

LEGGI ANCHE >>> “Vi piacerebbe Ribery?”: l’offerta dell’agente alla big di Serie A

Il giornalista Franco Ordine ha commentato così le parole di Donnarumma, attaccando Mino Raiola: “E’ stato buttato in un fosso dal suo agente. Spero che i pisquani di Twitter, almeno ora, incartino e portino a casa”. Le scelta del giovane estremo difensore di volare a Parigi è stata criticata sin dal primo minuto da tutti.