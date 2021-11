Nel vertice tra Raiola e Juventus si parlerà anche di un Azzurro…

La Juventus e Mino Raiola dovranno presto incontrarsi. Tanti i temi sul tavolo, dal ritorno di Pogba fino ad un colpo “azzurro”: Alessio Romagnoli.

La Juventus è pronta a sedersi e parlare con Mino Raiola. Sul tavolo sia la questione rinnovi, sia il mercato in entrata. La Juventus è alla prese con un tentativo di ringiovanire la rosa senza perdere di qualità e la rosa degli assistiti di Raiola rappresenta un buon parco giocatori da cui attingere.

Dopo aver sistemato la questione rinnovi di Federico Bernardeschi e soprattutto di Matthijs de Ligt, col quale c’è in ballo anche una clausola che la Juventus vorrebbe eliminare, i bianconeri sono quindi intenzionati ad andare dritti al punto: il mercato in entrata.

Il sogno, nemmeno tanto nascosto, è quello di riportare a Torino Pogba. Il giocatore, ceduto qualche anno fa per una cifra record al Manchester United, potrebbe essere il tassello giusto per un centrocampo attualmente con molte pecche. Oltre ad essere un colpo che entusiasmerebbe una piazza ultimamente troppo spesso in contrasto con la dirigenza.

Non solo Pogba, sul tavolo anche Romagnoli

Pogba non sarebbe però l’unico argomento di discussione in entrata tra la Juventus e Raiola. Il club bianconero ha anche bisogno di puntellare una difesa troppo in là con gli anni. Ecco che quindi, come riporta il Corriere dello Sport, tra la Juventus e Raiola potrebbe nascere un’intesa anche per Alessio Romagnoli.

Il difensore del Milan classe ’95 sarebbe un colpo perfetto. Da un lato infatti è ancora giovane d’età, dall’altro ha comunque accumulato una certa esperienza nazionale e internazionale. Nemmeno il costo per cartellino ed ingaggio risulterebbe essere proibitivo per le casse bianconere. Insomma il profilo ideale in questo momento per la Juve.