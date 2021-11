Napoli, pronto il colpo più atteso dai tifosi: “Firma fino al 2026”

Il Napoli pronto ad acquistare a titolo definitivo Anguissa già a gennaio: il centrocampista firmerà un contratto fino al 2026.

Nessun timore reverenziale nei confronti della Serie A. Dal suo arrivo in Italia, André Zambo Anguissa si è imposto subito nella nuova realtà diventando una colonna importante del Napoli di Luciano Spalletti al punto da far scivolare in panchina Diego Demme. Preso in prestito negli ultimi giorni di mercato dal Fulham, il camerunense ha convinto il club azzurro che ora punta a riscattarlo già a gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, pronto l’acquisto a titolo definitivo di Anguissa

A confermarlo è stato il giornalista Nicolò Schira, attraverso un post su Twitter. “Il Napoli ha deciso di utilizzare l’opzione per comprare Zambo Anguissa, che diventerà un calciatore del Napoli a titolo definitivo dal Fulham. Il centrocampista è pronto a firmare un contratto fino al 2026”. Una buona notizia per l’allenatore Spalletti, che fin qui ha impiegato sempre il giocatore nelle 10 partite di campionato in cui lo ha avuto a disposizione.

LEGGI ANCHE>>> Napoli, non solo Insigne: Spalletti perde un altro attaccante a fine stagione

“Si tratta di un atleta forte, un uomo vero e sa far tutto. Deve solo migliorare sulla finalizzazione, perché col volume di lavoro che fa riesce a ritagliarsi spazi per concludere” aveva detto di recente il tecnico riferendosi proprio al centrocampista. Il Napoli, ora, ha deciso di rompere gli indugi e prenderlo subito: al Fulham, nello specifico, andranno 15 milioni mentre Anguissa, dal primo luglio, firmerà un contratto da 2 milioni netti all’anno.