PSG, le ultime dichiarazioni di De Bruyne non ti piaceranno affatto

Il calciatore del Manchester City Kevin De Bruyne ha rilasciato alcune dichiarazioni in Francia, non risparmiando una piccola stoccata ai rivali europei del PSG.

Manchester City e PSG sono diventate negli ultimi anni il simbolo di un nuovo calcio. Il calcio dei petrodollari degli sceicchi, dei nuovi ricchi del pallone, di chi vuole sovvertire rendite di posizione e prestigio consolidate e che soprattutto non ha paura di investire.

Entrambe le squadre, al di là dei massicci investimenti, sembrano condividere anche una sorta di “maledizione” europea. Sia City che PSG in Europa si fermano sempre sul più bello. Proprio per questo i parigini hanno varato una campagna acquisti faraonica nell’ultima sessione di mercato: Messi, Donnarumma, Sergio Ramos ed altri.

Roba da far impallidire anche gli altri spendaccioni del City. Secondo Kevin De Bruyne questa però non è sempre la strada giusta. In una lunga intervista rilasciata a France Football ha infatti paragonato il modo di fare mercato del suo City a quello del PSG.

De Bruyne sul PSG: “Meglio avere poche prime donne”

“Qui al City c’è un gruppo facile da gestire.” ha dichiarato il belga. “Non abbiamo prime donne. Certo, nessuno vuole stare in panchina, ma tutti vogliamo il bene del City. Se hai troppi caratteri diversi in squadra ecco che arrivano i problemi”

Ha poi confrontato le filosofie sul mercato tra i due club: “I nostri dirigenti si approcciano in modo diverso. Al PSG hanno un’altra filosofia. Da noi si valuta anche l’aspetto umano, comportamentale, come quel giocatore agisce nella vita di tutti i giorni. Non ritengo sbagliato come agiscono al PSG, ma mi sento fortunato di essere al City.”