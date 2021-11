Roma, continua il momento nero per Mourinho: si ferma il difensore

Continua il momento no per la Roma di Mourinho. Il tecnico rischia di fare a meno di Kumbulla, infortunato con la propria Nazionale.

Dopo aver iniziato bene la stagione la Roma di Josè Mourinho ha intrapreso un trend abbastanza negativo e nelle ultime settimane sono esplose diverse polemiche. Il club giallorosso ha vissuto notti traumatiche come il 6-1 subito in Norvegia in Conference League ed anche in campionato la situazione non è semplice.

Come tutti gli altri club di Serie A anche la Roma ha inviato diversi calciatori in Nazionale ed il tecnico portoghese rischia ‘di fare i conti’ con l’ennesimo infortunio di questa prima parte della stagione.

Roma, tegola per Mourinho: stop per Kumbulla in Nazionale

Impegnato con la Nazionale albanese Marash Kumbulla si è infortunato nel corso della sfida di qualche giorno fa con l’Inghilterra ed è costretto a far ritorno nella ‘Capitale’. La difesa giallorossa ha già gli uomini contati ed al rientro dalla sosta rischia di perdere un’altra pedina della propria rosa.

Kumbulla salterà il prossimo match contro Andorra della Nazionale ed, al rientro in città, effettuerà ulteriori esami riguardo il problema muscolare accusato con l’Albania. Le sue condizioni sono da verificare e c’è attesa per sapere se sarà a disposizione dopo la sosta.