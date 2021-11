“Devi essere un mostro…”, Abraham ‘sorprende’ tutti su Mourinho

Tammy Abraham, intervistato dal ‘Telegraph’, ha parlato della sua nuova esperienza alla Roma: ecco cosa ha detto su Mourinho.

Tammy Abraham, attaccante di rilievo della Roma, ha parlato ai microfoni del ‘Telegraph’, quotidiano inglese a cui ha rilasciato una lunga intervista. Il centravanti giallorosso ha parlato perciò della sua nuova esperienza in Serie A e ha rilasciato dichiarazioni ‘sorprendenti’ sul José Mourinho. Ha, inoltre, spiegato le motivazioni per cui ha lasciato la Premier League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Abraham parla di Mourinho: “Devi essere un mostro…”

Tammy Abraham ha così parlato del suo nuovo allenatore, José Mourinho, alla guida della Roma: “Mi ha insegnato a essere un mostro. Una delle cose che mi ha detto è che ero troppo buono come calciatore e che devi mostrare aggressività quando diventi un attaccante adulto. Non si tratta sempre di essere gentili sul campo, hai bisogno di carattere, hai bisogno di quella presenza per spaventare i tifosi e penso che questa è una cosa che sto imparando e in cui sto migliorando”.

LEGGI ANCHE >>> Kessié dice addio? No problem, il Milan ha già la ‘garanzia’ per l’erede

Ha inoltre parlato dei motivi che l’hanno spinto a lasciare la Premier League per raggiungere la Serie A: “Voglio davvero lasciare la Premier? All’inizio era il mio pensiero fisso. È il miglior campionato e tutti vogliono giocarsi. Hai sempre dei dubbi, ma penso che andare in A e in una squadra come la Roma, che è un grandissimo club, non penso che la gente si dimenticherà di te finché fai il tuo, segnare e giocare bene“.