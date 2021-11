Kessié dice addio? No problem, il Milan ha già la ‘garanzia’ per l’erede

Il Milan pensa a un possibile sostituto in caso di effettivo addio di Franck Kessie: Maldini e Massara puntano al profilo di Kamara.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il Milan avrebbe già il proprio asso nella manica in caso di effettiva partenza di Franck Kessié a parametro zero. Maldini e Massara, infatti, non vogliono lasciarsi sorprendere dall’eventuale addio, così come avvenuto in precedenza con Donnarumma e Calhanoglu. Occhi puntati dunque su Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia.

Milan, Kessié può partire ma già c’è il nome del sostituto

I rossoneri, dunque, giocano di anticipano e starebbero guardando in casa del Marsiglia, interessati al profilo di Boubacar Kamara. Il mediano, così come Kessié, è in scadenza il 30 giugno del 2022. Se poi il ‘Presidente’ dovesse lasciare Milano prima della scadenza del contratto, quindi già nella prossima sessione di calciomercato, Maldini e Massara potrebbero accelerare sul possibile approdo di Kamara già a gennaio.