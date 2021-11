Giovinco, inaspettato ‘aiuto’ a De Laurentiis: il motivo

Il Toronto FC si era interessato ad Insigne, ma in quel ruolo è vicino a far ritornare in Canada Sebastian Giovinco.

Il Napoli ha iniziato alla grandissima la stagione. Gli azzurri sono primi sia in campionato, in compagnia del Milan, che nel proprio girone di Europa League. Dopo la sosta per le nazionali, i partenopei avranno una settimana di fuoco: dove giocheranno contro l’Inter in trasferta, lo Spartak Mosca in Russia e la Lazio al Maradona.

A tenere banco in casa Napoli, oltre ai risultati della squadra di Spalletti, è il rinnovo di Insigne. Il contratto del calciatore scadrà il prossimo giugno, ma non ci sono ancora notizie certe sul prolungamento contrattuale del capitano azzurro. Il calciatore è stato accostato a tante squadre in questi ultimi mesi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Si chiude la pista Toronto per Insigne: Giovinco andrà nel club canadese

Se in Italia il nome più forte è quello dell’Inter, all’estero nei giorni scorsi si era paventata l’ipotesi di un possibile trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, la squadra canadese è vicina all’ingaggio di Giovinco.

LEGGI ANCHE >>> Juve, scippo al Napoli e beffa per Sarri: pronto il colpo

L’ex Juventus è a Toronto con il suo agente per trovare l’intesa definitiva. Con l’arrivo di Giovinco, che ha già giocato in passato con il team canadese, la pista Insigne si chiuderebbe definitivamente. I tifosi del Napoli attendono con ansia l’evolversi della situazione contrattuale del loro capitano.