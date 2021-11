Ancora brutte notizie per l’Italia, Mancini perde l’ennesimo azzurro

Ancora brutte notizie per l’Italia di Roberto Mancini: il CT perde l’ennesimo azzurro, in vista della trasferta di Belfast

Prima Pellegrini e Zaniolo, poi Immobile. E ancora Chiellini, Bastoni e Calabria. La buona sorte non è dalla parte dell’Italia, ad oggi. Dopo l’1-1 con la Svizzera, la Nazionale di Roberto Mancini suda freddo in vista della complicata trasferta di Belfast. Una trasferta dove gli azzurri si giocheranno tutto, nella speranza azzurra di strappare un pass per il prossimo Mondiale e mettersi alle spalle lo spauracchio di un nuovo 2017.

Intanto, l’Italia continua a perdere pezzi. Tra i 25 convocati per la gara contro l’Irlanda del Nord, non figura il nome di Salvatore Sirigu: il portiere del Genoa ha dato forfait per la trasferta irlandese, presumibilmente per motivi di natura fisica. Nelle prossime ore si saprà di più sulle reali condizioni dell’ex PSG, già ai saluti con il resto della Nazionale e di ritorno verso la Liguria.

Italia, anche Sirigu out: i 25 convocati di Mancini per Belfast

Di seguito, i 25 convocati di Mancini per il match tra Irlanda del Nord e Italia.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), GianMarco Ferrari (Sassuolo), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma), Davide Zappacosta (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio) Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).