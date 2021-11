Lazio, ecco vice Immobile: spunta il nome per sostituire Muriqi

La Lazio alla ricerca di un vice Immobile. Spunta il nome che farebbe al caso di Sarri, arriverebbe al posto di Muriqi.

Per la Lazio di Sarri si guarda anche al futuro. L’avvio di stagione è stato animato da momenti di sicuro positivi ed esaltanti (vedi la vittoria nel derby), ma anche da situazioni che hanno messo alle strette l’allenatore biancoceleste, con risultati che non hanno rispecchiato il reale valore della sua rosa.

Un problema che ha indotto il club a portare anche i giocatori in ritiro, decisione forte proprio per permettere all’allenatore di capire il reale problema di una squadra che vince, convince ma ad un certo punto va in stand-by. Al netto di questo, però, i prossimi mesi saranno anche cruciali per capire come migliorare una rosa nella quale di sicuro si può inserire ancora qualche tassello importante.

Lazio, ecco il vice Immobile: occhi su Sesko

Nell’ambiente biancoceleste sembra ormai ci sia consapevolezza del fatto che, a fine anno, Muriqi cambierà aria. L’attaccante turco non ha mai dato alla squadra biancoceleste un apporto importante, e proprio per questo il suo addio sembra più che mai scontato. Servirà, dunque, mettere prontamente le mani su un nuovo vice-Immobile. Chi sarà?

Nelle ultime ore è venuto fuori un nome molto intrigante: parliamo di Benjamin Sesko, centravanti classe 2003 del Salisburgo e della nazionale slovena. Profilo interessante, sul quale ci sono anche diversi club, e che – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – vanterebbe tra le sue pretendenti anche la Lazio di Sarri, pronta a lavorarci la prossima estate.