Milan, ultimatum all’attaccante: Maldini pronto a tornare sul mercato

Messias finora non ha convinto al Milan a causa dei tanti infortuni. Il club lo aspetterà per un altro mese, poi valuterà cosa fare.

Futuro in bilico per Junior Messias al Milan. Il giocatore, arrivato dal Crotone nel corso della sessione estiva del mercato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, dall’inizio della stagione ha disputato appena 16 minuti contro l’Atalanta a causa di alcuni problemi fisici. Le sue condizioni, negli ultimi giorni, sono migliorate ed il tecnico Stefano Pioli punta ad averlo a disposizione nelle prossime partite.

Milan, Messias non ha convinto: le novità in vista di gennaio

Il club, dal canto suo, non ha ancora deciso se riscattarlo dal Crotone (serviranno 5.5 milioni) e stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’ avrebbe dato all’attaccante ancora un mese di tempo per meritarsi la conferma in rossonero. Nel caso in cui il brasiliano dovesse continuare a non convincere, allora Paolo Maldini e Federic Massara proveranno a regalare a Pioli un altro elemento con il quale rafforzare la trequarti. Nel mirino, in particolare, ci sono i giovani Noa Lang (classe 1999) del Brugge e Yari Verschaeren (2000) dell’Anderlecht.

Possibile inoltre l’assalto immediato a Romain Faivre del Brest che proprio di recente ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano. “Sono ambizioso: ho un preparatore fisico, un mental coach e un nutrizionista. Questo può aiutarmi a far un passo in avanti prima di andare in un altro club. Faccio attenzione al mio fisico, alla mia dieta, alla qualità del mio sonno. Aggiungo tutti questi piccoli dettagli che potrebbero farmi andare in una squadra prestigiosa come il Milan”. In alternativa, resta in piedi l’opzione Josip Ilicic. Tante opzioni quindi per il club, che ora attende risposte concrete da Messias.