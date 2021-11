Ronaldo, notte da incubo: la Serbia ha condannato il Portogallo

Clamoroso risvolto nel match di qualificazione ai Mondiali con la Serbia che vince in Portogallo con una rete all’ultimo minuto.

Clamorosa sorpresa nel match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 di questa sera. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha perso il match in casa contro la Serbia e sarà costretto ai play-off per ottenere il pass per i prossimi Mondiali.

Serata opaca per CR7, ma nonostante ciò sono stati i lusitani a passare in vantaggio nei primi minuti con Renato Sanches. Alla squadra di Ronaldo bastava anche il pari, ma allo stadio Da Luz è arrivato un clamoroso epilogo.

Ronaldo, il Portogallo crolla nella ripresa

I serbi hanno prima trovato il pari verso la fine del primo tempo con la stella dell’Ajax e la beffa è arrivata nel finale. Entrato nella ripresa Mitrovic ha siglato al novantesimo la rete che ha spento le speranze dei padroni di casa e che invia Ronaldo e compagni agli spareggi. I padroni di casa aveva contato molto sul difendere il risultato ed alla fine la scelta gli è costata cara.

Ora anche l’Italia guarda con attenzione a questo match visto che in caso di malaugurato approdo agli spareggi (facciamo gli scongiuri) gli azzurri potrebbero pescare anche il Portogallo.